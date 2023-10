Artrosi | cause | sintomi e rimedi

Leggi su dilei

(Di martedì 10 ottobre 2023) Tra le malattie croniche che possono avere ripercussioni sulla vita di tutti i giorni ci sono quelle a carico dell’apparato muscolo-scheletrico, come mal di schiena, osteoporosi, artrite reumatoide e. Sono molto comuni nella popolazione mondiale: possono comparire in età avanzata a causa di una fisiologica usura o manifestarsi anche molto prima, per via, ad esempio, del lavoro che si svolge. Negli anni, infatti, è aumentata l’incidenza delle malattie muscolo-scheletriche da sovraccarico meccanico, causata da movimenti ripetuti, che risulta essere tra i motivi principali di assenza in molte attività lavorative. Che cos’è l’L’o osteoè una malattia degenerativa e, in quanto tale, progredisce con il trascorrere del tempo. Rappresenta una tra lepiù frequenti di dolore ...