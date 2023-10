Arriva in Italia Aroma-Zone il marchio francese 100% naturale per la cura | la bellezza e il benessere della pelle

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 10 ottobre 2023) Milano, 10 ottobre 2023.nasce in Francia nel 1999 come sito web di informazione per condividere la passione e la conoscenza degli oli essenziali. Un anno dopo, nel 2000, in risposta alla domandasua community, il sito è diventato un e-commerce per oli essenziali di alta qualità, offrendo essenze provenienti dai migliori territori in Francia, in Europa e nel mondo. Nel 2005 l’azienda decide di offrire sul sito tutti i materiali e gli ingredienti necessari per realizzare cosmetici fatti in casa sani, efficaci enaturali. Viene lanciato in questo modo il concetto di cosmetica fai-da-te da: oggi, sul sito, è infatti possibile consultare oltre 2.000 ricette di cosmetici naturali, studiati dai team di ricerca e sviluppo del brand e testati da un farmacista ...