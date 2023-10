Arriva a Roma la prima edizione italiana di Vogue Forces of Fashion

Leggi su gqitalia

(Di martedì 10 ottobre 2023) Il 21 ottobre si terrà a, negli spazi del suggestivo complesso dell’ex Mattatoio, ladiof: l’evento di respiro globale diche racconta il mondo della moda attraverso le voci dei suoi protagonisti. L’evento, gratuito su prenotazione, è organizzato grazie alla collaborazione e al supporto dell'Assessorato ai Grandi Eventi, Moda, Turismo e Sport diCapitale, partner istituzionale dell’iniziativa. Durante questo appuntamento, unico nel suo genere, il pubblico avrà la possibilità di incontrare chi disegna le collezioni, chi le vive, chi le racconta e chi le indossa, in un dialogo tra generazioni, sensibilità e attitudini. Un’occasione unica per tutti coloro che amano la moda e che potranno viverla in ...