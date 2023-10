Arezzo | dalla Prefettura la brochure del Commissario Straordinario per le persone scomparse

Leggi su lortica

(Di martedì 10 ottobre 2023) Allontanamento dicon danno cognitivo (Alzheimer o altro tipo di demenza): la Un biglietto promemoria in tasca, un cellulare con la localizzazione attiva: sono questi alcuni degli oggetti che dovrebbe portare con sé una persona che soffre di Alzheimer o di altri tipi di demenza, come suggerisce ildel Governo per lenellasull’allontanamento dicon danno cognitivo. Nel depliant informativo, disponibile sul sito delscomparsi e della, vengono fornite indicazioni sulle iniziative da adottare per prevenire l’allontanamento da casa di chi soffre delle citate patologie e su come agevolarne la ricerca e il ritrovamento in caso di scomparsa. La ...