Areola e le cuffie | il bel gesto per il bambino autistico

(Di martedì 10 ottobre 2023) LONDRA (Inghilterra) - Nell' ultima giornata di Premier League , per il West Ham , è arrivato un importante pareggio (2 - 2) con il Newcastle, ma il "gol" più bello lo ha realizzato Alphonse...

... ma il "gol" più bello lo ha realizzato Alphonse... nel prepartita. Il portiere degli Hammers, infatti, ha regalato un gesto davvero importante indossando un paio dianti - rumore , ...Chi l'ha visto in televisione avrà storto il naso. Nello scorso fine settimana, Alphonseè uscito dal tunnel del London Stadium con un grosso paio dia coprirgli le orecchie. Non una trovata pubblicitaria, ma un gesto di solidarietà verso il bimbo che lo accompagnava in ...

Il portiere francese degli Hammers ha saputo che Charlie (che soffre di iperacusia) sarebbe entrato in campo con questa protezione e ha deciso di indossarla anche lui ...LONDRA (INGHILTERRA) - Il match del London Stadium tra West Ham e Newcastle si è concluso con il risultato di 2-2 ma oltre alla mera cronaca della partita si è verificato un fatto che non è passato ...