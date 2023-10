Arena di Verona | i grandi numeri della stagione 2023

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 10 ottobre 2023) L’disi conferma il palco dell’estate italiana anche nel, iappena conclusa L’disi è confermata, ancora una volta, il cuore pulsantemusica italiana ed internazionale ospitando, da aprilead oggi, 440 artisti sul palco. Ha brillato in questaradunando 400mila spettatori e raggiungendo un nuovo, grande risultato per la programmazione LIVE&TV: ben 15 serate televisive che hanno incollato allo schermo oltre 30 milioni di telespettatori per le messe in onda. Un numero eccezionale di persone che ha potuto ammirare l’Anfiteatro ed i suoi spettacoli, aumentando in modo significativo l’esposizione mediatica ...