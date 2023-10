Appunti di mare

Leggi su linkiesta

(Di martedì 10 ottobre 2023) «Sapore di sale, sapore di», non è solo il ritornello di Gino Paoli ma l’inno di una terra che ti accoglie con il suo sole, il suo calore e il suo. Onde portate sui banchi dei mercati chiassosi, in una festa gioiosa che celebra il culto del pesce fresco. Facile orientarsi, siamo in Sicilia. Un rito che inizia nel buio della notte, all’interno dei mercati dove arriva il pesce fresco, appena pescato. E se sei un ristoratore qui capisci che vale il motto «chi dorme non piglia pesci». Eppure, noi siamo abituati alle corse mattutine verso i banchi tirati a lustro, una sfilata di pesci che ci attirano per i loro colori brillanti e poi bastano poche ore perché tutto sia finito, in una corsa al pescato più fresco, gustoso e saporito. Ma se scoprissimo che frollato è ancora più buono? A raccontarcelo è proprio Alberto Angiolucci, giovane cuoco ...