Approvate le mozioni del Forum dei Giovani al Consiglio Comunale di Caserta

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 10 ottobre 2023). Giornata importante per ildeie per la città di! Ieri inl’Amministrazione, tramite i Consiglieri relatori Matteo Donisi e Paolo Santonastaso, ha approvato duedel. La prima mozione riguarda, come esposto dal Consigliere Donisi, un “intervento di tampone” della biblioteca A. Ruggiero in modo tale da poter permettere aied alla cittadinanza tutta di poter usufruire di uno spazio alternativo alla stessa in attesa dei lavori di ristrutturazione che nei prossimi mesi la interesseranno. La mozione è stata approvata all’unanimità da tutto ile, inoltre, l’Assessore Battarra ha anche informato durante la discussione di essersi già adoperato per ...