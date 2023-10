Applicazione per CMR | tutto quello che c’è da sapere

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 10 ottobre 2023) La CMR , ovvero la convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, abbreviata dal titolo originale francese Convention des Marchandises par Route, è un accordo internazionale, che è stato firmato a Ginevra nel 1956, e regola il trasporto di merci su strada tra paesi diversi. La convenzione è stata aggiornata nel 2010 e le nuove disposizioni sono entrate in vigore nel 2016. Convenzione CMR aggiornata L’aggiornamento della convenzione CMR nel 2016, ratificata da 55 paesi, soprateuropei, nel 2017, ha apportato una serie di modifiche, tra cui: un nuovo articolo 13 che stabilisce che il vettore è responsabile per la perdita o il danneggiamento delle merci anche se non è stato negligente. un nuovo articolo 23 che prevede che il vettore possa essere liberato dalla responsabilità se dimostra che la perdita o il danneggiamento è stato ...