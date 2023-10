Antonio Conte | “La mia volontà è riposare Napoli? Bisogna avere grande rispetto ed educazione”

Con Rudi Garcia a un passo dall’esonero, i Tifosi del Napoli si stanno rivolgendo ai Social media per “chiamare” Antonio Conte a prendere le redini della squadra. Ultime notizie calcio Napoli . Antonio Conte , ex tecnico del Tottenham, è ...

Rudi Garcia resta in sella, ma non è saldo e anzi lo stesso De Laurentiis ha detto che una decisione deve essere ancora presa. Vuole decidere con calma il presidente del Napoli, senza sbagliare perché proprio non lo può fare. La squadra non riesce ...