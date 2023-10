Antonio Conte ‘interrogato’ alla festa della Juventus | la risposta sul Napoli

(Di martedì 10 ottobre 2023) Il nome dicontinua a circolare come possibile sostituto di Rudi Garcia al. Ricordiamo che ancora il presidente De Laurentiis non ha preso una decisione definitiva sull’allenatore francese e sono in corso valutazioni. I preferiti sono, Tudor e Grdo. Proprioha commentato le ultime vociserata-evento per i 100 annifamiglia Agnelliguida: “per adesso mi godo la famiglia, ho fatto una scelta precisa, ho deciso di fermarmi con il Tottenham – ha detto il tecnico ai microfoni di Sky Sport -. Di base c’è la volontà di riposare e godermi la famiglia, poi sappiamo benissimo che possono succedere tantissime cose. ...

Curiosità: Antonio Conte (Lecce, 31 luglio 1969) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista.

Conte alla festa Juve: "Io al Napoli Bisogna avere rispetto..." La Gazzetta dello Sport

I tifosi azzurri richiedono via social Antonio Conte. Pippo Inzaghi nuovo allenatore della Salernitana. Multa e squalifica per Sarri. Il belga annuncia il ritiro ...