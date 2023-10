Antonella Clerici sta male | l’annuncio sui social preoccupa i fan

Leggi su tvzap

(Di martedì 10 ottobre 2023) Personaggi TV. Nelle ultime oresta facendore i fan dopo che ha pubblicato una storia Instagram in cui spiega chiaramente di avere un problema di salute. La conduttrice tv, che ieri lunedì 9 ottobre, non è andata in onda con È sempre mezzogiorno in onore del 60° anniversario della strage del Vajont, avrebbe dovuto riprendere oggi la sua norprogrammazione. Ma come sta la? Riuscirà ad andare in onda oggi? Leggi anche: “È sempre mezzogiorno” non va in onda, fanti per: cosa è successo Leggi anche: Alessnadro Basciano ha tradito Sophie Codegoni? La presunta amante rompe il silenzio, cosa le è successo? Tramite una storia ...