Anticipazioni Amici 23 | Gaia De Martino distrutta | teme l’eliminazione

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 10 ottobre 2023) New Martina e Patrizio Chianese fidanzati: Ulteriori Indizi su una Possibile Relazione?Arrivano i complimenti e gli auguri di Oriana Marzoli a Edoardo DonnamariaAlessandro Rosica e la previsione su Antonella Fiordelisi: rimarrà sempre più sola!23, paura perDeche si dispera per una sfida d ballo imminente da parte di un professore23,- Sono passate poche settimane dall’inizio del talent di Maria De Filippo e la gara entra nel vivo. I ragazzi superati i primi pomeridiani devono darsi da farsi per confermare la meglio la propria maglia. Per qualcuno l’arrivo della busta, da parte di un docente, diventa momento di destabilizzazione e paura. ...