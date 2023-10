Annalisa e le clamorose origini della canzone “Bellissima” | “La verità? Tutto è nato da un due di picche”

(Di martedì 10 ottobre 2023) Pubblicato il 10 Ottobre, 2023è senza ombra di dubbio il personaggio musicale del momento: con la sua “”,certificata 4 volte di platino, la cantante ha frantumato record su record diventando la prima donna a rimanere più di un anno nella classifica Fimi/Gfk con un singolo. La cantante di Savona è stata ospite di Luca Barbarossa e Andrea Perroni ai microfoni di Radio2 Social Club, rivelando ledi “” che nasconde un due didavvero clamoroso. Due diad: “Così è nata” “è nata con un due di. Se poi lui si è pentito ed è torin ginocchio? Questo ve lo racconterò in privato” – ha ...

...disceseinvece sono quelle di Achille Lauro e Rose Villain con Fragole , Tony Effe, Emma e Takagi e Ketra con Taxi Sulla Luna, Angelina Mango con Ci Pensiamo Domani e Fedez,e ...sarà tra i cantanti in gara a Sanremo 2024 Le sue parole non spengono le speranze Nella serata di ieriè stata ospite su Rai Due da Stasera c'è Cattelan , in cui ha cantato il suo ...

Annalisa rivela il suo "guilty pleasure": la risposta inaspettata Cityrumors Ascoli

Annalisa confessa: "La mia svolta sexy Ecco cosa ne pensa Maria De Filippi" Libero Magazine

Gigi Hadid e Bradley Cooper potrebbero essere una coppia. Il noto attore statunitense e la top model, sono stati avvistati insieme a New York all’uscita del ristorante italiano Via ...Ieri pomeriggio, Sophie Codegoni ha annunciato la rottura con Alessandro Basciano . Dopo mesi caratterizzati da rumor e indiscrezioni, l’influencer ha deciso di rompere il silenzio ...