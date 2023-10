Anima Gemella | tutto sulla nuova serie di Canale 5

Leggi su panorama

(Di martedì 10 ottobre 2023) Da mercoledì 11 ottobre, in prima serata su5, al via, la, in quattro prime serate (da 100’), realizzata da Endemol Shine Italy in coproduzione con RTI. Protagonisti Daniele Liotti e Chiara Mastalli, per la regia di Francesco Miccichè. Nel cast, presenti, tra gli altri: Alice Torriani, Alice Mangione, Matteo Sintucci, Davide Iacopini, Valentina Corti, Stefano Santospago, Stefano Fregni, Lucia Ceracchi, Roberto Accornero, Anita Kravos, con la partecipazione di Urbano Barberini, Stefania Rocca e di Barbara Bouchet. Protagonista della, ambientata a Torino, è Carlo (Daniele Liotti), un medico affascinante e di grande talento che non ha ancora superato la morte della moglie Adele (Valentina Corti). Da medico, Carlo si è tormentato a lungo per non ...