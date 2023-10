Anima gemella | anticipazioni 11 ottobre 2023 | una particolare indagine

(Di martedì 10 ottobre 2023), la nuova fiction Mediaset con protagonista Daniele Liotti, prenderà il via l'11su Canale 5 con la messa in onda della prima puntata. In questo primo appuntamento conosceremo Carlo, un medico molto stimato che dopo aver perso la moglie, sarà sul punto di sposarsi nuovamente con un'altra donna. Ad un certo punto, però, farà la conoscenza di Nina, una falsa medium con la quale condurrà unasulla morte della moglie., prima puntata: Carlo pronto a rifarsi una vita Carlo è uno stimato medico che ha molto sofferto a causa della perdita dell'amata moglie Adele. La donna, infatti, è morta a causa di una misteriosa malattia e lui, per diverso tempo, ha fatto fatica a metabolizzare il lutto e a ...

++ RIpetizione con testo Corretto ++ Cosa accade quando Carlo Bontempi (rpt Bontempi) (Daniele Liotti), medico vedovo e prossimo alle nozze con una collega, Margherita (Margherita Rpt) si imbatte in ...Daniele Liotti torna come protagonista in una nuova fiction su Canale 5: la trama, il trailer e il cast di...

"Anima Gemella", la bellezza di Torino su Canale 5 nella favola d'amore con Daniele Liotti TorinoToday

Liotti e Mastalli, in Anima Gemella tra medium e amore Agenzia ANSA

++ RIpetizione con testo Corretto ++ Cosa accade quando Carlo Bontempi (rpt Bontempi) (Daniele Liotti), medico vedovo e prossimo alle nozze con una collega, Margherita (Margherita Rpt) si imbatte in N ...Daniele Liotti torna come protagonista in una nuova fiction su Canale 5: la trama, il trailer e il cast di Anima gemella ...