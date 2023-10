Angelina Jolie sarà Maria Callas al cinema | ecco le prime immagini

(Di martedì 10 ottobre 2023) Sono uscite ledinei panni diin, la nuova biopic di Pablo Larraín. Il regista cileno aveva annunciato la partecipazione della star americana al film già nell’ottobre del 2022, quando aveva parlato del suo nuovo progetto, il terzo basato sulla biografia di un grande personaggio femminile. Sono rispettivamente de 2016 e del 2021, infatti, Jackie, con Natalie Portman a impersonare Jackie Kennedy nel giorno dell’attentato al marito, e Spencer, con Kristen Stewart nei panni di Lady D, in crisi psicologica nella dimora reale di Balmoral. Stavolta, invece, la pellicola “esplorerà la vita della leggendaria, iconica e controversa cantante, spesso descritta come la prima diva della storia”, comunica la note del film, ...

