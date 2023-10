(Di martedì 10 ottobre 2023) “Uno deipiù cariera nei reparti speciali. Gli ho mandato un messaggio: ‘stay safe’ (stai al sicuro, ndr). Poche ore dopo, ho saputo che era stato ucciso. Qui inizia ala gente che conosci, è una sensazione terribile”. Gli occhi del mondo sono puntati sudopo l’improvviso l’attacco di Hamas. È qui che da otto anni viveBarbieri, 45 anni, sviluppatore di software originario di Redona. “Io, mia moglie e ici troviamo a sud del Paese, a quaranta minuti da Sderot, dove hanno fatto incursione i terroristi”. La Striscia di Gaza, martoriata dalle bombe, dista una manciata di chilometri. Nei giorni scorsi, “dopo una settimana di feste per il Sukkot (la festa dei tabernacoli, ndr) ci siamo svegliati alle 6,30 del mattino con le ...

Andrea, bergamasco in Israele: "Vedo gli amici morire. Dormo con i miei 3 figli in una camera blindata"

