(Di martedì 10 ottobre 2023) È sul gas che per ora si ripercuotono con maggiore forza gli effetti degli scontri trae palestinesi. Dopo il + 16% messo a segno ieri sul mercato di Amsterdam, che fa da riferimento per gli scambipei, la salita prosegue anche oggi. Le quotazioni sonosopra i 46per megawattora, un valore che non si vedeva da fine agosto. Ieriha ordinato la chiusura del suodi gas, nel mar Mediterraneo, gestito dalla statunitense Chevron, citando problemi di sicurezza. Lo stop comporta una diminuzione delle esportazioni di circa il 20%. Un “vuoto” che potrebbe essere riempito da un incremento delle esportazioni di gas liquefatto egiziano, interrotto durante l’estate. L’Italia è particolarmente vulnerabile a queste dinamiche vista la ...

Per questo, si rendeuna volta necessario importare la quantità necessaria al fabbisogno nazionale: dopo il crollo della Russia in testa alla classifica dei nostri venditori ora c'è l'Algeria, ......che l'aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro potrebbe distogliere la Fed da ulteriori... Infine, i riflettori sono accesi sul settore immobiliare cinesein difficoltà. Il più grande ...

Ancora rialzi per il prezzo del gas ormai vicino ai 47 euro/mwh. Israele ferma il giacimento Tamar Il Fatto Quotidiano

Mutui, entro il 2024 fine rialzi: è tempo di tornare al tasso variabile Fiscomania.com

Le tensioni nella Striscia di Gaza destano preoccupazione nel quadro economico internazionale, specie per i prezzi di gas e petrolio. Nel 2023 la produzione italiana di gas è addirittura diminuita, co ...Partenza positiva a Piazza Affari, con Tim in vetta e realizzi sui petroliferi. Ancora in rialzo il gas, giù i rendimenti dei Treasury ...