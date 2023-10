«Anch’io senza i donatori di sangue non sarei qui a raccontare la mia storia»

(Di martedì 10 ottobre 2023) . Teresa Guccini non ci gira intorno: il suo ultimo post Instagram è un ringraziamento social a tutti i. Un post nato dopo le parole di Fedez sull’importanza di donare ildopo il suo ricovero in ospedale per alcune ulcere, l’intervento e le trasfusioni. Fedez torna a casa dopo le emorragie: «Ho perso moltononqui» X ...

Berlusconi la destra non rischia di restareanima '... L'ho fatto, ovviamente in modo scherzoso. Non vedo davvero ......e sensata del mondo ovvero che non ci sarà mai Paceuno ... sovrano e riconosciuto, è'esso un crimine morale. Ed il ...da anni mi sgolo dicendo (e scrivendo) che la rabbia sarebbe cresciuta ...

Teresa Guccini, figlia di Francesco, come Fedez: ringrazio anche io i ... IL GIORNO