Anche turisti salentini fra i bloccati nell’aeroporto di Tel Aviv Guerra in Medioriente

Leggi su noinotizie

(Di martedì 10 ottobre 2023) Quattrofra le persone bloccateBen Furio di Tel. Scrive Giuseppe Migali: Situazione aereoporto Tel, abbandonati assieme ad altri italiani. Ma cosa aspettano a fare i voli di stato dall’Italia? Gli aerei in partenza sono tutti zeppi, ed altri paesi tipo la Polonia si sta rimpatriando i suoi cittadini. Ma si può? Scrive Flavio Filoni, sindaco di Galatone: In queste giornate di forte instabilità geopolitica non posso non dedicare un pensiero a Giuseppe, nostro concittadino bloccato a Teldurante i bombardamenti, con il quale da sabato sono sempre in contatto. Gli ultimi aggiornamenti complicano notevolmente il ritorno dei nostri connazionali a causa della cancellazione dei voli e della chiusura di diverse arterie autostradali. Sono in ...