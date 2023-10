Anche l' Afghanistan nelle fauci del Dragone?

Leggi su panorama

(Di martedì 10 ottobre 2023) Dopo oltre due anni dall'uscita di scena degli Stati Uniti in Afganistan si stanno moltiplicando gli accordi commerciali ed i contatti tra le società cinesi e i funzionari dell'Emirato islamico dell'nel settore minerario. In questi anni, oltre 500 società cinesi sono entrate nel paese per investiresue risorse e di queste società circa un centinaio si sono registrate presso il Ministero delle miniere e del petrolio per investire nel settore estrattivo del paese. Lo United States Geological Survey (USGS), con una ricerca tra il 2009 ed il 2011, concluse che l'potrebbe contenere 60 milioni di tonnellate di rame, 2,2 miliardi di tonnellate di minerale di ferro oltre a oro, argento, zinco, uranio, mercurio e litio. La provincia di Ghazni ha mostrato il potenziale per importanti depositi di litio. L'USGS ha ...