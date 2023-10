AMD Ryzen 9 5900X

Leggi su scartoff

(Di martedì 10 ottobre 2023) L’ rappresenta un salto significativo nell’evoluzione dell’architettura Zen di AMD. Costruito sull’architettura Zen 3, questa CPU ha portato notevoli miglioramenti rispetto al suo predecessore, il9 3900X. Iniziamo esaminando le modifiche chiave apportate all’architettura Zen 3 e vedremo quali sono le principali caratteristiche di questo potentissimo processore di casa AMD. recensione L’architettura Zen 3 potrebbe sembrare simile alla sua controparte Zen 2 a un primo sguardo, entrambe costruite su un processo di produzione a 7 nm. AMD ha compiuto un notevole sforzo di ingegneria per ridisegnare l’architettura da zero, con l’obiettivo di aumentare le prestazioni e l’efficienza dell’IPC (Istruzioni Per Ciclo). La modifica più evidente è la transizione da due Core Complex (CCX) per compute die (CCD) a un singolo CCX per CCD, con ciascun CCX che ospita fino a 8 ...