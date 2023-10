Amarcord Atalanta-Torino | il rombo del ‘Tir’ che fece impazzire la Pisani

Leggi su calcionews24

(Di martedì 10 ottobre 2023) Uno deglipiù ricordati di sempre è sicuramente quello targato 2010-2011, siglata dal goal nel finale di Tiribocchie pensi solo ad un giocatore: Simone Tiribocchi. Ex granata nei primi anni duemila per poi passare alla corte bergamasca nel 2009, siglando contro il Toro uno dei goal più emozionanti e spettacolari che si siano visti in questo match. La stagione 2010/2011 è quella della promozione in Serie A targata Colantuono-Percassi-Doni, ma la partenza è con il freno a mano: Novara e Siena scappano e la Dea ha bisogno di una vittoria in attesa di trovare la sua pietra filosofale. A Bergamo il 10 ottobre 2010 arriva unin netta difficoltà che a stento riesce a stare in zona playoff. Dopo sei minuti l’è già in vantaggio: azione ...