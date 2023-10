Altro gasdotto sabotato e guerra | tempesta perfetta sul gas | boom dei prezzi

(Di martedì 10 ottobre 2023) Uncaso Nord Stream e impennata del prezzo del gas. C'è un possibile atto di sabotaggio contro iloffshore Balticonnector che collega la Finlandia e l'Estonia. Una perdita di pressione registrata domenica mattina dagli operatori dei due Paesi, Gasgrid e Elering, non viene considerata come un incidente, sottolinea l'emittente pubblica finlandese Yle. Il tabloid Iltalehti denuncia che si tratterebbe del risultato di un attacco russo. Un problema è stato registrato anche a un cavo di telecomunicazioni fra i due Paesi. Il Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha reso noto di aver parlato con il Presidente finlandese Sauli Niinistö. "La Nato condivide informazioni ed è pronta a sostenere gli alleati", ha scritto su X. Va ricordato che la Finlandia è dalla scorsa primavera Paese membro della Nato. Gli indizi puntano tutti ...

... uncaso dopo l'ancora irrisolto sabotaggio del Nord Stream. Ormai da ore Helsinki è in ... Quando ilsottomarino Balticconnector che collega Finlandia ed Estonia attraverso il Mar Baltico ...Ma gli operatori del settore temono. Hanno paura che il conflitto si allarghi. Gli Stati ... Al nervosismo per la situazione in Medio Oriente, si aggiunge la notizia di una perdita dal...

Le massime autorità del Paese – il presidente Sauli Niinistö e il premier Petteri Orpo, in stretto contatto con l'Ue e la Nato – sono convinte che l'incidente non sia stato causato dal normale ...Bruxelles – Un nuovo caso Nord Stream 2 e un altro gasdotto che potrebbe essere stato sabotato in Europa. Il presidente finlandese Sauli Niinistö ha dichiarato in una conferenza nel pomeriggio di oggi ...