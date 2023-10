"Alta l'allerta sui carburanti per la guerra in Israele"

(Di martedì 10 ottobre 2023) La tendenza dei prezzi dei"al ribasso potrà purtroppo subire delle conseguenze negative a causa delle turbolenze sui mercati derivanti dall'attacco di Hamas ae da quanto potrà conseguirne, come si evidenzia anche dall'impennata del prezzo del Brent nella giornata di oggi, cresciuto a più di 87 dollari". Lo afferma il ministero delle Imprese in una nota, dove dice che continua...

... telefonia mobile, energia, gas e pay TV Scopri di più Mimit:sui carburanti per la guerra in Israele La tendenza dei prezzi dei carburanti "al ribasso potrà purtroppo subire delle ...Restal'sul fronte energetico dopo la fiammata di ieri di petrolio e gas che pero' a poco meno di un'ora dall'avvio delle contrattazioni di oggi rallentano la corsa. Il Brent Dicembre ...

La tendenza dei prezzi dei carburanti "al ribasso potrà purtroppo subire delle conseguenze negative a causa delle turbolenze sui mercati derivanti dall'attacco di Hamas a Israele e da quanto potrà con ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 ott - Le Borse europee tentano il recupero in attesa degli sviluppi del conflitto israelo-palestinese. In Europa i future sui listini principali oscillano v ...