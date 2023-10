Allerta su obiettivi sensibili Medio Oriente | il Viminale alza livello di attenzione

(Di martedì 10 ottobre 2023) Il ministero dell'Internoildi. La guerra infa paura anche in Italia. Per questo ilpassa al contrattacco. A seguito della grave crisi in, il ministero dell'Interno ha disposto l'innmento deldiverso ogni possibile obiettivo e un rafforzamento delle misure di prevenzione su tutto il territorio italiano. La decisione è giunta nel corso della riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutosi al. Alla riunione, presieduta dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, hanno partecipato il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni, i vertici delle Forze ...

A Milanomassima nel vecchio quartiere ebraico. A Venezia, primo ghetto d'Europa ci sono 5 ...a tutte le prefetture indicazioni su come rafforzare i servizi di vigilanza verso questi...... il monitoraggio deglidella quinta rata e la verifica sul conseguimento degli... 'Gli aumenti delle ultime settimane sono un campanello diche non deve portare a eccessivi ...

Conflitto di Israele, in Puglia massima allerta sugli obiettivi sensibili quotidianodipuglia.it

Con la guerra in Israele sale l'allerta in Italia: quali sono gli obiettivi sensibili legati al mondo ebraico Virgilio Notizie

Il ministero dell'Interno alza il livello di allerta. La guerra in Medio Oriente fa paura anche in Italia. Per questo il Viminale passa al contrattacco. A seguito della grave crisi in Medio Oriente, ...Con l'inasprirsi delle tensioni in Israele cresce il rischio emulazione anche in Italia. Rafforzati i controlli su alcuni luoghi ritenuti a rischio: ecco quali.