Alleniamoci con Greg e Gimbo | due campioni-amici che hanno un solo obiettivo | vincere

(Di martedì 10 ottobre 2023) Prendi due, mettili nella stessa stanza e lasciali parlare. Quello che verrà fuori è un cocktail molto divertente. Abbiamo incontrato Gianmarco Tamberi eorio Paltrinieri,, i due ambassador di Bridgestone che vogliono regalare altre gioie all’Italia alle prossime Olimpiadi di Parigi. Uno salta, l’altro nuota, uno vive in volo, l’altro nell’acqua, maun tratto in comune, anzi due. L’zia e la ricerca della perfezione per puntare allo stesso: la vittoria. Che cosa vuol dire per un atleta essere «pronti alla performance»?: «Mi rivedo totalmente nel claim di Bridgestone, perché vivo in uno sport in cui fondamentalmente esiste una gara all'anno, che è quella che conta, e tu quel giorno devi farti trovare ...