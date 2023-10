Alitalia-Ita | opposizione unita | «No alla norma interpretativa»

(Di martedì 10 ottobre 2023) Avvocati, lavoratori, sindacati esi uniscono contro la «» che il governo ha infilato nel decreto Energia con l’intento di evitare migliaia di reintegri in Ita, dopo i first appeared on il manifesto.

Il passaggio daIl governo Draghi, sotto il quale era avvenuto il passaggio delle attività, aveva escluso la cessione di ramo d'azienda, per far partire la nuova mini - compagnia più ...Il gruppo di navigazione Msc, primo al mondo per il trasporto di merci (e uno dei primi nelle navi da crociera), poco tempo fa ha provato ad acquisireAirways , cioè l'erede di, in ...

Ita Airways, la battaglia legale dei piccoli sindacati contro il decreto che blocca le cause dei ... Il Sole 24 ORE

Alitalia-ITA: incontro al Senato su discontinuità quale fine per ITA AVIONEWS - World Aeronautical Press Agency

Sono 3.500 gli ex dipendenti di Alitalia rimasti in cigs nella vecchia società in amministrazione straordinaria. Di questi almeno 1.200 hanno avviato un contenzioso legale per farsi assumere da Ita ...Al via oggi alle ore 15:00 presso la Sala caduti di Nassirya la conferenza-stampa sul tema "La norma interpretativa sulla discontinuità aziendale tra Alitalia ed ITA Airways", su iniziativa del senato ...