(Di martedì 10 ottobre 2023) Avvocati, lavoratori, sindacati esi uniscono contro la «» che il governo ha infilato nel decreto Energia con l’intento di evitare migliaia di reintegri in Ita, dopo i first appeared on il manifesto.

Il passaggio daIl governo Draghi, sotto il quale era avvenuto il passaggio delle attività, aveva escluso la cessione di ramo d'azienda, per far partire la nuova mini - compagnia più ...Il gruppo di navigazione Msc, primo al mondo per il trasporto di merci (e uno dei primi nelle navi da crociera), poco tempo fa ha provato ad acquisireAirways , cioè l'erede di, in ...

Ita Airways, la battaglia legale dei piccoli sindacati contro il decreto che blocca le cause dei ... Il Sole 24 ORE

Alitalia-Ita, opposizione unita: «No alla norma interpretativa» Il Manifesto

La comitiva di 40 persone, guidata dal vicario della Diocesi, è atterrata sabato a Tel Aviv. Franco Benesperi e moglie rassicurano: "Preoccupati, ma stiamo bene. Presto il ritorno". .Da “obbrobrio giuridico” a “eversione istituzionale” fino alla semplice e pura “follia”. Non si sono risparmiati gli aggettivi durante la conferenza stampa di ieri al Senato sulla cosiddetta “norma am ...