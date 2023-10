Alien Hominid Invasion | Il Ritorno Caotico dell’Iconico Extraterrestre

(Di martedì 10 ottobre 2023) Il famoso sviluppatore ed editore di giochi indipendente, The Behemoth, ha entusiasmatamente annunciato chesarà disponibile a partire dal mercoledì 1 novembre su Xbox, Nintendo Switch e Steam. Questa emozionante notizia è stata accompagnata da un trailer che promette di regalare ai giocatori un’esperienza di corse e sparatorie caotiche come mai prima d’ora.HD: Una Rinascita Migliorata In aggiunta a questae, sarà lanciata una versione migliorata diHD sulle stesse piattaforme. Entrambi i giochi saranno disponibili con uno sconto speciale in un pacchetto eccezionale. Ecco i prezzi in USD:a di ominidi – $ 19,99 Ominide ...

