Alessia Pifferi | via libera alla perizia psichiatrica La rabbia del pm | «È solo una scellerata»

Leggi su open.online

(Di martedì 10 ottobre 2023) È scontro in aula al processo che vede imputata, accusata di aver abbandonato sua figlia Diana di appena un anno e mezzo da sola in casa per sei giorni lasciandola morire di stenti. Per la procura la 38enne, in carcere dal luglio 2022, non avrebbe mai avuto problemi mentali, al punto da giustificare unache invece la Corte d’Assise di Milano nel dubbio ha affidato, accogliendo l’istanza dell’avvocato che assiste la donna,Pontenani, per «accertare la sussistenza o meno al momento del fatto della capacità di intendere e volere e la eventuale pericolosità sociale». Lo sfogo del pm Accusata di omicidio volontario, aggravato dpremeditazione,secondo la pm Francesco De Tommasi non ha ...