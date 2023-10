Alessia Pifferi | disposta la perizia psichiatrica La sorella | È bugiarda e scaltra

I giudici di Milano hanno stabilito che è 'necessario' eseguire una perizia nei confronti di, in carcere per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di soli 18 mesi, per accertare 'la sussistenza al momento del fatto della capacità di intendere e volere' oltre al '...commenta Nel frigo sono stati ritrovati solo cibi per adulti , mentre in cucina c'è una confezione di benzodiazepine . È la casa diindagata per la morte della figlia di Diana , di appena 18 mesi. Lasciata dalla madre sola per sei giorni, Diana è morta per una gravissima e prolungata disidratazione nell'...

Bimba morta di stenti: perizia psichiatrica su Alessia Pifferi TGCOM

Atteggiamento scellerato, secondo il Pm nessuna perizia su Alessia Pifferi TGR Lombardia

Disposta la perizia psichiatrica per Alessia Pifferi, la 37enne accusata di omicidio volontario per aver abbandonato per giorni la figlia di un anno. A dissentire il pm Francesco De Tommasi in aula. S ...Alessia Pifferi di nuovo nell'occhio del ciclone. La 37enne è accusata di omicidio volontario, anche aggravato dalla premeditazione, per ...