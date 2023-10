Alberto Matano truffato e scioccato | “Inquietante | come possiamo difenderci?”

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 10 ottobre 2023) Pubblicato il 10 Ottobre, 2023 Ultimamente c’è una nuova truffa che corre sul web e che colpisce soprattutto i vip: l’utilizzo del loro volto preso a prestito senza alcun consenso e modificato tramite l’Intelligenza Artificiale per pubblicizzare prodotti o servizi. I vip non ne sanno nulla e non hanno assolutamente dato il loro parere, ma questiri grazie all’IA fanno passare i personaggi famosi per testimonial dei loro prodotti. Tra gli ultimi ad essere caduto in questa trappola c’è, conduttore de “La vita in diretta” che ha invitato i telespettatori e gli utenti in generale a tenere gli occhi aperti. La truffa ad, proprio durante la trasmissione, ha denunciato la nuova truffa che corre online che ...