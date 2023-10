Albania-Repubblica Ceca | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 10 ottobre 2023) Gara valida per la settima giornata del gruppo D di qualificazione ad Euro 2024. Si stratta di uno scontro diretto per il primo posto visto che si affrontano la capolista e la seconda separate da due punti.si giocherà giovedi 12 ottobre 2023 alle ore 20.45 presso l’ AirStadium di Tirana.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo aver sfiorato il sogno di partecipare ai Mondiali, gli albanesi si sono buttati a capofitto nelle qualificazioni ad Euro 2024 ottenendo ben 10 punti che gli valgono il primo posto nel girone con due punti di vantaggio sulla seconda. Nell’ ultimo turno è arrivata la vittoria contro la Polonia per 2-0. I cechi hanno incominciato benissimo il cammino verso la fase finale di Euro 2024 ...