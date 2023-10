Alba Parietti pazza di Fabio | «Lo guardo mentre gioca a padel | poi ci piace»

Si parte giovedì 12 ottobre, sempre in seconda serata su Rai 2 con, Simona Izzo e Laura Ravetto . Intervista a Monica Setta. Monica Setta, come sceglie i temi da trattare e il modo in ...Simona Izzo non riesce a trattenersi, ancheribatte alle affermazioni della 46enne Mara Venier l'ascolta e le domanda: "Ma ti ha detto queste cose in italiano" Flavia Vento si accomoda nel salotto di Mara Venier . A Domenica In ...

Alba Parietti, la dedica social al fidanzato: le sue parole Radio 105

Alba Parietti, dedica al compagno: «Ogni cosa che facciamo insieme è sempre una gioia». Poi, le risposte picca ilmattino.it

Monica Setta torna a dar voce all'attualità e alla contemporaneità attraverso i racconti della “Generazione Z” e al mondo femminile con “Storie di donne ...Felice Alba Parietti che sui social continua a mandare messaggi d'amore al suo Fabio Adami. Molti l'hanno criticata ma lei ha risposto a tono.