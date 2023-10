Al San Pio l’Open Day sulla Menopausa con visite gratuite

Leggi su anteprima24

(Di martedì 10 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl 18 ottobre l’AORN SAN PIO ha organizzato, in collaborazione con la Fondazione Onda, in occasione della Giornata Mondiale della, un Open Dayconpresso gli ambulatori del Padiglione “Rummo” e del Padiglione “San Pio”. I servizi gratuiti offerti sono: Visita Reumatologica per Osteoporosi, dalle ore 11 alle ore 14; Visita Diabetologica ed Obesità, dalle ore 9:30 alle ore 12:30; Visita Nutrizione Clinica, dalle ore 9 alle ore 13. Le prenotazioni sono per la Visita Reumatologica e la Visita Diabetologica possono essere effettuate chiamando allo 0824 – 57208 tutti i giorni, a partire da domani 11 ottobre, esclusi sabato e domenica, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00, ed il venerdì dalle 9.30 alle 13.00. Mentre le ...