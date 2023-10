Al mercato i Satsuma Miyagawa | primi agrumi di stagione | prepara una buona crostata

Leggi su bergamonews

(Di martedì 10 ottobre 2023) Bergamo. Sono iil prodotto della settimana alortofrutticolo bergamasco. Quando inizia l’autunno, questisono iad arrivare sulla piazza: simili alle clementine, a livello visivo si possono riconoscere facilmente per la presenza della buccia di colore verde, che col il proseguimento della maturazione tende a diventare sempre più gialla. Generalmente privi di semi, si contraddistinguono per una dolcezza ben calibrata con il sapore aspro: si sono affacciati sulitaliano una trentina di anni fa e hanno conquistato un numero crescente di estimatori, che ne apprezzano l’aroma. I quantitativi su cui si può contare e il rapporto qualità/prezzo è buono nonostante le temperature sopra le medie del periodo non ne invoglino il consumo. Ricchi di ...