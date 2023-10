«Al Grande Fratello gli autori dicono cosa fare» | ex concorrente sbugiarda Alfonso Signorini | ecco chi è

Al disotto della foto pubblicata da Sonia Bruganelli è subito intervenuto Antonino Spinalbese , ex concorrente delVip, scrivendo: " Manca il ragazzino lì in mezzo ", un commento che ...'L'Iran è nostro amico, alleato eed è stato al fianco della Russia nel momento del ... che in una nota ha espresso 'preoccupazione' per gli 'attacchi brutali israeliani contro la ...

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello, Jane Alexander e Beatrice Luzzi hanno avuto un acceso confronto sul ruolo della Marchesa Lucrezia Van Necker che la gieffina insinua le sia stato rubato ...Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello . Protagonista della diretta è stata ancora una volta Beatrice Luzzi , la quale è finita al centro delle ...