Aiuteremo Israele a difendersi | l' annuncio di Biden

I nostri paesi sosterrannonei suoi sforzi per difendere se stesso e il suo popolo da tali atrocit . Sottolineiamo inoltre che questo non il momento in cui alcun partito ostile apossa sfruttare questi attacchi per cercare un vantaggio . Lo riferisce la Casa Bianca in una nota dopo la telefonata tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e gli alleati ...I nostri paesi sosterrannonei suoi sforzi per difendere se stesso e il suo popolo da tali atrocit . Sottolineiamo inoltre che questo non il momento in cui alcun partito ostile apossa sfruttare questi attacchi per cercare un vantaggio . Lo riferisce la Casa Bianca in una nota dopo la telefonata tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e gli alleati ...

Un'altra grana per gli Usa. Dai miliardi spediti all'Iran al flop dell ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Gli USA e gli alleati: «Aiuteremo Israele a difendersi» blue News | Svizzera italiana

(Lapresse) Gli Stati Uniti aiuteranno Israele a difendersi dopo l'attacco di Hamas. Emerge dal colloquio telefonico che il presidente americano ...In un post su X, il primo ministro Justin Trudeau afferma che "il Canada condanna inequivocabilmente i terribili attacchi di Hamas contro Israele". Trudeau ha preso posizione contro alcune ...