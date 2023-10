PAROLE - "legato alla Lazio, ha ancora un ...... pare sia più un periodo di vacche magre, die di Locatelli, di gente il cui talento non ... primo per percentuale di parate in Serie A, giocatore su una traiettoriasimile a quella di ...

Ag. Zaccagni: 'E' molto legato alla Lazio ma non c'è fretta di rinnovare' Calciomercato.com

Giuffredi, ag. Zaccagni: “Mattia è molto legato alla Lazio. Quando ci ... LazioPress.it

Io parlo dei miei assistiti, chi di dovere farà le scelte giuste per il Napoli". RINNOVO ZACCAGNI - "Zaccagni è molto legato alla Lazio, ha ancora un anno e mezzo di contratto, non abbiamo fretta di ...L'agente di Mattia Zaccagni Mario Giuffredi ha parlato nel corso della "Palermo Football Conference". Ha parlato anche del futuro del proprio assistito.