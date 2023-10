AEW Dynamite 10 10 23 Anteprima

(Di martedì 10 ottobre 2023) A causa di un cambio nella programmazione televisiva, lo show di questa settimana verrà trasmesso di martedì e si scontrerà con NXT. Di seguito, vi presentiamo i combattimenti annunciati e gli orari. Titolo mondiale femminile di AEW Saraya (c) vs. Hikaru Shida Titolo Internazionale AEW Rey Fenix (c) vs. Jon Moxley Firs Contender al titolo TNT Swerve Strickland vs. Bryan Danielson Adam Copeland vs. Luchasaurus Chris Jericho vs. Powerhouse Hobbs Jay White vs. Adam Page L'articolo proviene da AEW Universe.

Tonight's AEW Dynamite will start early with 'Buy In' that will begin 30 minutes ahead of the main show. Eddie Kingston and Minoru Suzuki will battle it out for the former's ROH World Title and NJPW ...AEW star Ricky Starks has explained why he is not enthusiastic about joining the Blackpool Combat Club, citing several reasons for his lack of interest.