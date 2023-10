ACR Messina-Casertana mercoledì 11 ottobre 2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

(Di martedì 10 ottobre 2023) Recupero della seconda giornata di Serie C girone C che vede l’ACRdi Modica affrontare in casa ladi Cangelosi. I peloritani viaggiano alla media di un punto a partita, reduci da 3 KO tra campionato e coppa Italia nelle ultime 4 gare. Brutto e pesante il KO di Sorrento, arrivato in uno scontro diretto per la salvezza con il gol di InfoBetting: Scommesse Sportive e

Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA DI- CASERTANA ]: . A disposizione: CASERTANA: . A disposizione: Reti: Presentazione del match QUI- Tra i pali Fumagalli, ...Brundisium.net Tweet GIORNATA 7 (08.10) Monterosi Tuscia - Casertana=0 - 1 Sorrento -=1 - 0 Catania - Latina=1 - 1 Crotone - Picerno=2 - 1 Giugliano - Taranto=2 - 1 Turris - Virtus Francavilla=1 - 3 Audace Cerignola - Benevento 20.45 Monopoli - Foggia 20.45 Avellino - ...

“Supermercati Panarello Carni” sarà il secondo sponsor di maglia del Messina Messina Sportiva

Il Messina attende la Casertana per riscattarsi Tempo Stretto

Tutto quello che c'è da sapere sulla partita di mercoledì sera, recupero della seconda giornata: terna arbitrale, precedenti, squalificati ed ex della sfida ...La partita Messina-Casertana di mercoledì 11 ottobre in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per il recupero della seconda giornata del Girone C ...