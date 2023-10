Accoltellò ragazzo durante movida | arrestato un 15enne a Napoli

(Di martedì 10 ottobre 2023) I carabinieri della stazione di Scampia hanno eseguito una misura cautelare in un istituto penitenziario minorile emessa dal Tribunale per i minorenni disu richiesta della locale Procura nei ...

I carabinieri della stazione di Scampia hanno eseguito una misura cautelare in un istituto penitenziario minorile emessa dal Tribunale per i minorenni di Napoli su richiesta della locale Procura nei ...leggi anche Assago,6 persone in un supermercato: condannato a 19 anni FOTOGALLERY Ansa/... è stato ucciso in uno scontro a fuoco con gli agenti Le motivazioni che hanno spinto ilad ...