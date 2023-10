Abbiamo accompagnato una nostra lettrice ad un appuntamento beauty speciale | il test dei nuovi servizi di Skin e Hair Diag di Yves Rocher Un nuovo gesto di bellezza Per impostarla da capo | e meglio

Leggi su iodonna

(Di martedì 10 ottobre 2023) Non c’èdimigliore che conoscersi, anzitutto. Capire realmente quali siano le esigenze della propria pelle, così come dei capelli, è il punto di partenza fondamentale per non sbagliare prodotti, per non scegliere a caso, per non accontentarsi di promesse, senza puntare sulla sostanza, cioè l’efficacia dellaroutine. Con l’aiuto di una, Giulia Vatri, che si è prestata a modella,messo alla prova due innovatividi analisi tech di pelle e capelli firmati, offerti durante l’evento alla MilanoWeek e alla pop-up edicola del brand nel cuore di Corso Garibaldi. Foto Fotogramma Studio per iO Donna Un’occasione eccezionale che ha presentato ...