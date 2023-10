A Roma le celebrazioni per il 153mo anniversario della fondazione del corpo di Polizia

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 10 ottobre 2023)- Nella mattinata del 10 ottobre, il ComandanteMetropolitana di, Maria Laura Martire ha partecipato alledel 153°deldidiCapitale in piazza del Campidoglio alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri. “Negli ultimi mesi si sono molto intensificati i rapporti e la collaborazione tra le due polizie locali, in un clima di stima e fiducia reciproca, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e intensificare i controlli sul territorio, come è accaduto nel mese di agosto quando laMetropolitana ha fornito, su richiestaPrefettura, importanti servizi di ...