A Milano l’iniziativa “L’Italia supporta Israele” per ricordare le vittime del terrorismo

(Di martedì 10 ottobre 2023) Mercoledì 11 ottobre, alle ore 18.00 in Piazza Castello, a, si terrà", un momento di raccoglimento pertutte ledell’attacco scellerato in. L’evento èto da Gil Leibel, Raffaele Israilovici e Michael Meghnagi, insieme a

In molti leggono nell'milanese una sorta di sostegno ... La polizia diè stata già allertata. E vigilerà affinché il ...'attenzione verso chi stanzierà sul pavé di piazza dei ...Su un totale di 295 settimane monitorate ail limite ...e gli stessi per i quali la Corte di giustizia europea ha multato'... tramitelegale di Consulcesi, un risarcimento per aver ...

Salute. Gli appuntamenti di mercoledì 11 ottobre di Milano 4 Mental ... Comune di Milano