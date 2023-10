A Messina il primo Festival su Cinema e Opera lirica

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 10 ottobre 2023) (Adnkronos) – IlFilm, dopo una lunga sospensione, ritorna dall’1 all’8 dicembre. Saranno il Teatro Vittorio Emanuele, la Sala Laudamo e altri spazi cittadini ad ospitare la manifestazione. Ilda quest’anno è interamente dedicato al rapporto tra ile l’, con l’analisi, attraverso una intensa e variegata programmazione, degli intrecci che sin dai tempi del muto sono sempre stati particolarmente importanti tra queste due forme d’arte. Si avvale del sostegno dell’EAR Teatro die dell’Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo guidato da Elvira Amata. La Direzione Artistica è curata da Ninni Panzera. Ilsi articola in varie sezioni non competitive con un Panorama contemporaneo in cui ...