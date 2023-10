A Fragneto Monforte tutto pronto per il 35° Raduno internazionale delle Mongolfiere

(Di martedì 10 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’dove questo fine settimana si terrà la 35esima edizione del, un appuntamento ormai consolidato che vede i cieli die dell’intero Sannio colorarsi di decine di palloni aerostatici provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo. Il taglio del nastro della manifestazione è previsto per giovedi 12 alle ore 16,30 in Piazza Vittorio Emanuele lll con il Volo Inaugurale e l’apertura degli stand. A partire da venerdì 13 e peril fine settimana ci saranno i decollipresso il Campo Sportivo dalle 7,15 alle 8 e dalle 16,30 alle 17,30. Lungo le strade del paese ...

