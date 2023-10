‘A Beautiful Life’ | Christopher «Siamo la somma delle persone di cui ci circondiamo»

(Di martedì 10 ottobre 2023) Tutto è iniziato nei primi giorni di giugno, quando incappo nel film danese ALife che scopro essere al primo posto tra i titoli più visti in Italia (insieme ad altre decine di paesi). Impossibile scindere la visione della pellicola dalla musica che l’accompagna, in un mix perfetto di canzoni e scene cucite addosso al protagonista Elliott. E presto scopo che il motivo è molto semplice: a interpretare il personaggio – un pescatore dal passato doloroso con un talento tutto da coltivare – è il danese, che cantautore lo è nella vita. Prima che attore. E si sente, tanto che merito del successo del film è da attribuire alle canzoni non meno che alla storia filmica. Qualche mese dopo, incontro proprio, di passaggio a Milano tra una tappa e l’altra del tour mondiale. In attesa di una data live anche in ...

Christopher e la sua “Beautiful life”: “Vivere, sempre, ogni istante” Sky Tg24